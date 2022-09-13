Murat Kurum: Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde, "Yegane gayemiz evsiz bir kişiyi bırakmamak" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oluyor...

100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılacak.

Sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek ve en fazla konut İstanbul’da yapılacak.

Sosyal konut projesinin devreye girmesi ile konut fiyatları ve kiralarda büyük bir düşüş bekleniyor. Ayrıca 422 milyar TL’lik dev yatırımla 100 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Projede satışa sunulacak 100 bin arsa ise elektrik, su ve doğalgaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuştu.

"Güçlü bir Türkiye var"

Şimdilerde tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye'nin olduğunu belirten Bakan Kurum, "Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var." dedi.

"Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var"

Türkiye'nin elde ettiği başarıları hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Bu büyük hamle yüzbinleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak"

Murat Kurum, bugün millete, yüz binlerce yeni yuvayı, konut arsasını ve iş yerleri sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu büyük hamle 100 milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek, yüzbinleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak, ekmeğine ekmek, aşına aş katacak. Bizler de inşallah, milletimizin talip olduğumuz o güzel dualarını alacağız." dedi.

2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarlarken, biz 650 bin yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da onlar, bu milletin bağımsızlığına kastetmiş darbecilerin önünden, tankların önünden kaçarken, biz bayrağını yere düşürmeyen bu millete tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk. 2021'de milletin hayrına tek bir adımı olmayanlar yabancı büyükelçilerden sufle alırken biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Gazi Başkentimizde, 1 milyonuncu yuvamızı kardeşlerimize, on binlerle birlikte teslim ediyorduk."

"Aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz"



Kurum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceklerini belirterek, "Son nefesimize kadar kökleri bin yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü imkanı seferber etmeye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aziz milletin hizmetkarı olmaya, tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, bu büyük projenin hayata geçmesinde destekleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, mimar, mühendis ve işçilere emekleri için teşekkür etti.