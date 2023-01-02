Murat Kurum yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasından da fidan sahiplendi.

Anadolu Ajansı'nın geleneksel yılın fotoğrafları oylaması devam ediyor.

Bu yıl yurt içi ve yurt dışında çekilen 85 seçkin fotoğraf; 'haber', 'yaşam' ve 'spor' olmak üzere 3 kategoride yer aldı.

Tüm dünyada oylamaya açılan kareler, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla sunuldu.

2022'ye yaşanan olaylara ait fotoğraflar için yapılan oylamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

'Ateş hattında' karesine oy verdi

Bakan Kurum, 3 kategorideki fotoğrafları yakından inceledi.

Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Ateş hattında" ve Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" fotoğraflarına oy veren Kurum, ateş hattında karesini yorumladı.

"İnşallah en kısa zamanda biter bu savaşlar"

Rusya-Ukrayna savaşında kadınların çocukların hayat mücadelesi verdiklerini belirten Murat Kurum, "Diğer taraftan savaşın resmini çekmek isteyen muhabirlerimiz, gazetecilerimiz de canları pahasına insanlara doğru haberleri aktarabilmek, savaşın fotoğrafını gösterebilmek adına canlarını tehlikeye atmışlar. Savaş acı, sonuçta tasvip etmediğimiz bir durum, bu anlamda bunun resmi de anlamlı. İnşallah en kısa zamanda biter bu savaşlar, herkes barış içerisinde yaşar." diye konuştu.

Mazlumun ahı fotoğrafına ilişkin olarak da Bakan Kurum, Gazze'deki Filistinlilerin acısının tüm Müslümanların acısı olduğuna işaret etti.

Çevre-yaşam kategorisinde 2 fotoğrafı oyladı

Öte yandan Kurum, çevre-yaşam kategorilerinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" ve Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğraflarından yana kullandı.

"Birçok deniz kaplumbağası yaşamını yitiriyor"

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Denizlerdeki kirlilik sebebiyle birçok deniz kaplumbağası da atıklar, ağlar, plastikler nedeniyle yaşamını yitiriyor. O yüzden bu fotoğraf, denizlerdeki, dünyadaki eko sistemin devamlılığı adına önemli. Sonuçta onların yaşam alanı denizler. Denizler bizim aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli yutak alanlarımız. Dolayısıyla hem dünyamız hem çocuklarımız, geleceğimiz adına hem de ekosistemin devamlılığı adına kaplumbağaları, deniz canlılarını korumak adına Mavi Vatanımızda, Sıfır Atık Mavi seferberliğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

"Sıfır atık etkinliklerini sürdüreceğiz"

30 Mart'ın tüm dünyada Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Bu çerçevede hem denizlerimizde hem de karada sıfır atık etkinliklerini sürdüreceğiz, inşallah çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel bir Türkiye, dünya bırakma hayaliyle bu mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Fidan sahiplendi

Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla "yilinfotograflari.aa.com.tr" sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına da katılan Kurum, Ankara'da belirlenen alana dikilmek üzere bir fidan sahiplendi.

Emeği geçenleri tebrik etti

Kurum, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ve foto muhabirlerini tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Her yıl belli kategorilerde fotoğraflar çekiliyor. Aslında bir taraftan çeken fotoğrafçının o anı yakalaması gerçekten çok önemli ama bir taraftan da fotoğrafların anlamı ve içeriğine baktığınızda Rusya- Ukrayna savaşındaki bir acıyı, Gazze'deki, Filistin'deki bir acıyı veya iklim değişikliğiyle alakalı çevresel sorunları, problemleri, sporla ilgili başarıyı ve o anı çekebilmek de çok kıymetli. Gerçekten ben bu fotoğrafları çeken tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

"Fotoğraflar çok kıymetli"

Oylama sayesinde bu fotoğrafların tekrar hatırlandığını belirten Kurum, "Duyguların yer aldığı, acının, hüznün, sevincin resmedildiği bu fotoğraflar, insanların yaşamı adına da çok çok kıymetli." dedi.

"2022'nin tarihe tanıklık eden fotoğrafları için oy kullandım"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına bugün ben de katıldım. 2022'nin tarihe tanıklık eden fotoğrafları için oy kullandım. Yemyeşil bir Türkiye için #TürkiyeYüzyılınaNefes olacak fidanımı da sahiplendim."