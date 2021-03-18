Murat Kurum: Yusufeli'nde 6 ay içinde yeni evler yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesinde küle dönen 60 ev için müjdeyi verdi. Buna göre 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yeni evler inşa edilecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.

Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

60 EV KÜLE DÖNDÜ

Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

6 AY İÇERİSİNDE YENİLERİ İNŞA EDİLECEK

Dün İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli’ne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıklarken, bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sevindiren haber geldi.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." dedi.

1 MİLYON DESTEK DAHA

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.