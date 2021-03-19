Yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına katılan Bakan Kurum, 193 bağımsız bölümde hasar tespit edildiğini aktardı.

Dün Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespitiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

BAKAN KURUM'DAN HASAR AÇIKLAMASI

İlk tespit çalışmalarının ardından konut sayısının ayrı belirtildiği açıklamayı yapan Kurum, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, "Hem bulunduğumuz alanda hem de okulumuzun hemen yanında yer alan alanda çalışma yapacağız. Çalışmayı TOKİmiz yapacak. Hızlı bir şekilde bugünden itibaren zemin etütlerine başlayacaklar. İki alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Yusufeli'ndeki yangında 193 bölümde hasar tespit edildi VİDEO



