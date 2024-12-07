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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin seçim öncesi 'depremzedelere bedava konut' vaadini anımsatan Bakan Kurum, açıklamasının devamında, seçim sonrası verdiği sözleri hatırlamayanları asla muhatap almayacaklarını vurguladı.

"UMUT TACİRLİĞİ YAPANLARI ASLA MUHATAP ALMAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şöyle konuştu:

Seçimden önce depremzedelere bedava konut vereceğiz deyip umut tacirliği yapanları seçimden sonra da verdiği sözleri hatırlamayanları ne bugün ne de yarın asla muhatap almayacağız.

"YUVA KURMAK BİZE, ÇAMUR ATMAK SİZE"