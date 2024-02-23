Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu'na: 'Gel yanıma staj yap...' Bağcılar programında yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, "Yanıma gelip biraz staj yapsan, afetlerde yanımda olsan öğretiriz ama öğrenmek gibi bir derdin yok" ifadelerini kullandı.

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İHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un bugünkü durağı Bağcılar oldu.

Burada yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından da coşkulu kalabalığa seslendi.

"Yanımda staj yapsan öğretirim"

Murat Kurum, konuşmasında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, 'Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak' diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki.

"CHP’yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları kullanacağız"

Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar’ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız.

Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP’yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul’un projelerinde kullanacağız. Hülasa, İstanbul’un kaynağını, İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz.

İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız! Daha önce 5 yılda 350 bin yuvamızı yaptık mı? Yaptık! 650 bin yeni yuvamızı yapar mıyız? Yaparız.

"Eğitim öğretim İstanbul’da külfet olmayacak"

Kurum, esnaf ziyareti sırasında da yüzleri güldüren anlar yaşadı.

Büyük destek gösteren vatandaşlardan biri gençler için vaatlerini sorunca Kurum şöyle yanıt verdi:

“Meslek sahibi olsunlar ki kendi iş yerlerini açsınlar, kendileri üretsinler. Okul hayatıyla ilgili de onları destekleyeceğiz. Eğitim öğretim İstanbul’da külfet olmayacak.”

"İstanbul’un Muradını bekleyeceğiz"

Esnaf ise Kurum’a, “Biz de birlikte çalışacak ve oylarımızı Murat Kurum’a verip İstanbul’un Muradını bekleyeceğiz. Ben 4 oyumu da Murat Bey'e vereceğim.” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Kurum, “Sizin gibi vatan millet sevdalısı annelerimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz.” ifadelerini kullandı.

"Büyük bir heyecanla bekliyoruz"

Lokanta sahipleri, Kurum’u seçimden sonra yemeğe davet etti.

Kurum’a lokum ikram edip, yüzde 60 ile kazanmasını beklediğini dile getiren bir esnaf ise “Malatya’da yaptığınız hizmetlere de hayranız. Büyük bir heyecanla İstanbul’a gelmenizi bekliyoruz.” şeklinde desteğini belirtti.

Döner kesip vatandaşlara ikram etti

Murat Kurum, ziyaret ettiği bir dönercide döner keserek vatandaşlara ikram etti.

Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)