Murat Kurum'a, Hatay'dan fahri hemşehrilik beratı

AA

Türkiye tarihi deprem felaketinin acısını 2 yıl sonra aynı hissiyatla yüreğinde yaşıyor.

Yaraların sarılmaya devam ettiği depremin yıl dönümünde, felaketten sonra en büyük çabayı gösteren ve sahadan ayrılmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hataylılar arasında farklı bir bağ oluştu.

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ve hızla ayağa kaldırılan Hatay'dan bu kapsamda bir adım geldi.

MURAT KURUM'A HEMŞEHRİLİK BERATI

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine AK Parti Grubu tarafından "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'ımız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi." ifadesinin yer aldığı teklif sunuldu.

Önerge, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

MALATYA'DAN DA BERAT ALMIŞTI

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve altyapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce de "asrın felaketi" sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "fahri hemşehrilik" beratı verilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri afetzedelere teslim edilmiş olacak.