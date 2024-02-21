Murat Kurum'a Kürtçe seslendiler: Bu sefer sizi destekleyeceğiz Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şirinevler’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir grup vatandaş, Kürtçe olarak “Başkanım hoş geldiniz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz." şeklinde seslendi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum kampanyasına hız verdi.

Sokak sokak halkla bir araya gelen Kurum, Her Adımda Yeniden sloganıyla yeni bir çalışma başlattı.

İstanbul'da 39 ilçede teşkilat üyeleri 500 bin haneyi ziyaret edip yaklaşık olarak 2 milyon seçmenle yüz yüze gelecek.

Kurum sahada

Bu kapsamda Murat Kurum vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Esnaf ziyareti yaptı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şirinevler’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Kurum burada vatandaşlarla sohbet etti.

Kürtçe seslendi

Burada Kurum’un yanına gelen bir vatandaş Kürtçe olarak, Kurum'a destek istedi.

"Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz"

Vatandaş, "Başkanım hoş geldiniz. Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın." dedi.

"Bu dil, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili"

Samimi ortamda gerçekleşen diyaloğu Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Kurum paylaşımına şu notu düştü: