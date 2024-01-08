Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz... Üsküdar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle Murat Kurum, İstanbul'un sorunları için bilim insanlarıyla birlikte projelerin hazırlanmaya devam ettiğini söyledi. Kurum ayrıca, "İstanbul’un kendi gücünü, değerini biliyoruz. Değerinin nasıl artırılacağını biliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı geliyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün sahaya indi.

Sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesinde temaslarda bulunan Kurum, daha sonra Fatih Sultan Mehmet’in türbesi ile İBB’nin eski başkanlarından Kadir Topbaş’ın mezarını ziyaret etti.

Kurum, sonrasında ise Üsküdar’a geçti.

Üsküdar'da yoğun ilgi

Üsküdar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, burada vatandaşlara seslendi.

Bir gencin İBB'ye burs başvurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir geri dönüş alamadığını belirten Kurum, "Gencimiz diyor ki; Benim ihtiyacım vardı, başvurdum ama burs alamadım. Hani nerede adalet? Biz adaletli olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden." şeklinde konuştu.

"Projelerimizi bilim insanlarımızla birlikte hazırlıyoruz"

Sözlerine devam eden Murat Kurum, İstanbul için gerekli projelerin bilim insanlarıyla birlikte hazırlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Kurum son olarak, İstanbul'un kendi gücünü ve değerini bildiklerini ifade ederek şunları söyledi: