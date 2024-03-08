Murat Kurum'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı Sosyal medya hesabından Kadınlar Günü için paylaşım yapan Murat Kurum, "İstanbul’umuzu aydınlık günlerine kadınlarla birlikte kavuşturacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Kadınların her alanda olan başarıları ve adımları kutlanırken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'dan bir paylaşım geldi.

İstanbul için hazırladığı projelerinde kadınlara ayrı bir önem veren Kurum, Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Murat Kurum'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul’umuzu aydınlık günlerine kadınlarla birlikte kavuşturacağız"