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    Murat Kurum'dan 81 ilde konut projesi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustos ayında açıklanmak üzere 81 ili kapsayan konut projesinin hazırlandığını belirtti.
    • 14.06.2022 - 13:42
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    Murat Kurum'dan 81 ilde konut projesi

    Yurt genelinde yaşanan fahiş kira ve konut fiyatlarının aşağıya düşmesi ve vatandaşın daha uygun şartlarda konuta erişiminin sağlanması için yeni bir proje daha yürürlüğe giriyor.

    81 ili kapsayan bir proje ile birlikte vatandaşa arsa konut yapılması için arsa tahsis edilmesini öngören bu adımın alt yapısı da hazırlanıyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut projesi hakkında müjdeyi verdi.

    Bakan Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu.

    81 ili kapsayan proje ağustos ayında paylaşılacak

    Ağustos ayında açıklanmak üzere 81 ili kapsayan sosyal konutlarla ilgili bir proje hazırladıklarını dile getiren Kurum, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

    Kurum, "Arsaları vereceğiz ki evi olmayan vatandaşlarımız uzun vadede bu arsaları temin etmek suretiyle inşallah evlerini yapacaklar. Evlerin yapım sürecine de desteği bakanlığımız vermeye devam edecek" dedi.

    Murat Kurum dan 81 ilde konut projesi #1


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