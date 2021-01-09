Murat Kurum'dan Ali Öztunç'a: Bu zihniyet tam da CHP'ye yakışır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un Elazığ'da kullandığı "Kulağınızı çekmeye geldik" ifadesine tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un deprem bölgesi Elazığ'da kullandığı "Biz sizin kulağınızı çekmeye geldik" ifadesine değindi.

"CHP ZİHNİYETİNE YAKIŞAN BİR İFADE"

Bakan Kurum, depremle ilgili vatandaşın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla ilgilenilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tabii kentsel ve deprem, dönüşüm, siyaset üstü bir meseledir deyip de gidip otobüsün üstünde 'Biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi de tamamen CHP zihniyetine yakışır bir ifade olmuştur. Siz deprem sürecinde vatandaşın ihtiyacı ve problemine bakmayıp 11 ay sonra gelip orada 'Biz sizi uyarmaya ve kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi tamamen CHP zihniyetine yakışan bir ifadedir.

Murat Kurum: Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz

"TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ"

Bunların tarlada izi yok, bunların yapılmış, inşa edilmiş, taş üstüne taş konulmuş durumları yok. Şimdi sen geliyorsun depremden 11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, orada ne acı ve üzüntüler çekildiğini bilmeden gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gelip boş laflar etmeyesin. Elazığ'da tam 20 bin bağımsız bölümden oluşan Elazığ ve Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, TOKİ'miz, İller Bankamız, UMKE'miz ve tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte 45 gün Elazığ'da ve Malatya'da vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik ve onların hüznüne ortak olduk. O acılarını bir an önce dindirebilmek amacıyla projelerimizi başlattık."





"MİLETİMİZİN GÖNLÜNÜ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Depremin üzerinden 11 ay geçtiğini ve 8 bin konutu bitirip vatandaşlara teslim ettiklerini söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hem yerinde yapıyoruz hem vatandaşlarımızın rızasını alıyoruz hem de deprem üzerinden bir yıl geçmeden bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz her yerde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Onlar gibi otobüsün üstüne çıkıp boş laflar edip boş boş konuşmadık, hep icraat içerisinde, inşa eden tarafta ve eser üreten tarafta olduk ve olmaya devam edeceğiz. Milletimizin gönlünü ve duasını almaya devam edeceğiz. O gün Elazığ ve Malatya'da ne yaptıysak bugün İzmir'de, Giresun'da ve Tekirdağ'da aynısını yapacağız. Biz milletimizi düşünüyoruz, seviyoruz ve onlar gibi depremden 11 ay sonra gelip böyle boş laflar etmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Söylediklerini de hem Elazığlı hem Malatyalı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarıma havale ediyorum."