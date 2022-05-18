Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na yapılan Millet Bahçesi eleştirilerine yanıt

Millet Bahçesi olacak ve muhalefet tarafından eleştirilere maruz kalan Atatürk Havalimanı'yla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum "On binlerce ağaç dikilecek bir proje bu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Millet Bahçesi'ne çevrilmek üzere çalışmaların başlatıldığı Atatürk Havalimanı'ndaki durum, tartışmaların odağı oldu.

Bakan Kurum, tartışmalarla ilgili şu yanıtı verdi:

"İstanbul'umuzun daha da yeşillenmesini istiyoruz"

"İstanbul'a biz gözümüz gibi bakıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'umuz daha yeşil olsun, trafik problemi çözülsün, gelecekle ilgili bir kaygımız olmasın. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çevreci bir lider.

"On binlerce ağaç dikilecek bir proje bu"

2013 yılından beri konuşulan bir proje bu. On binlerce ağaç dikilecek bir proje bu.

"Eleştirebilirsiniz ama bu kadar yapamazsınız"

Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki 'Burayı ranta açacaklar, Atatürk Havalimanı yıkılıyor, buralar Katarlılara satılacak. Burayı yıktırmayız, yapanı tehdit ederiz, efendim hesap soracağız' Ya böyle bir söylem var mı? Eleştirebilirsiniz ama bu kadar yapamazsınız. Halkın beğenisine sunulmuş, halk beğenmiş projeyi.





"İmamoğlu bize danışıyor mu"

Ekrem İmamoğlu 'Efendim bana bu sorulmadı' Peki ben soruyorum, biz sizin çeşmelerinize birşey diyor muyuz? Biz sizin dikey bahçelerimizi sökmenize bişey diyor muyuz? Siz bize danışıyor musunuz? Kendisi yapıyor.

Sizin dikili bir ağacınız olmayacak, söyledikleriniz yapmayacaksınız bizim üzerimizden eleştirmeye kalkacaksınız! Nereden buluyorsunuz bu yetkiyi?

"Ağaç dikeceğiz diyoruz, muhalefet buna karşı çıkıyor"

Dünyanın hiçbirinde yok böyle bir şey. Ağaç dikeceğiz diyorsunuz, muhalefet karşı çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şaşkınlıkla izliyoruz. Bu CHP zihniyeti Gezi'de ağaç söküldü diye karşı çıkan muhalefet şimdi dikiyoruz diye karşı çıkıyor.

Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzınıza alamayacaksınız, gelip Atatürk ismi üzerinden bizi eleştirmeye kalkacaksınız. Atatürk istismarı yapıyorlar. Atatürk ismini nereden ne zaman kaldırdık? Biz Gazi Atatürk'ün koyduğu tüm değerleri koruyoruz"