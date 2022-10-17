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    Murat Kurum'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama

    Bartın'da yaşanan maden ocağındaki patlama, tüm Türkiye'yi derinden etkilerken Murat Kurum, " Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı" dedi.
    • 17.10.2022 - 21:18
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    Murat Kurum'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama

    Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında 14 Ekim akşamı bir facia yaşandı.

    Grizu kaynaklı olan patlamada, 41 maden işçisi hayatını kaybederken 11 işçi yaralı olarak kurtuldu.

    Genç, bekar ve 5 günlük baba olan işçilerin vefatının ardından geriye acı dolu feryatlar kaldı.

    Murat Kurum'dan Bartın açıklaması

    Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'in konuğu oldu.

    Murat Kurum, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Bartın'da yaşanan yaşanan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Murat Kurum dan Bartın daki maden faciasıyla ilgili açıklama #1

    "Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet"

    84 milyon insanın içinin yandığını belirten Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Amasra’daki gerçekten çok elim bir kaza. Enerji Bakanımız da bugün MKYK toplantısında bununla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı. 41 vatandaşımız evine aş götürebilmek için çalışıyorlardı, şehit oldular. Allah’tan rahmet diliyoruz.

    12 saatte tüm kardeşlerimize ulaştık. Belki de dünyada eşi benzeri görülemeyecek bir şey bu. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

    İş emniyeti konusunda Avrupa standartlarında hareket ediyoruz. Emin olun tüm tedbirleri alıyoruz. Zorlu şartlarda çalışan işçi kardeşlerimizin canı bize emanet. Emniyet kemerinden tutun baretine, kıyafetine kadar tüm tedbirleri alıyoruz. Enerji Bakanlığı’mız da tüm tedbirleri yönetmeliklerle alıyorlar. Bir ihmal varsa, bir kusur varsa gerekli işlemler yapılacak."

    Murat Kurum dan Bartın daki maden faciasıyla ilgili açıklama #2


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