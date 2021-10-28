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    Murat Kurum'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı

    Hizmete açılan AKM Başkent Millet Bahçesi için hazırlanan klibi paylaşan Murat Kurum, "Ankara'mıza 98 yıl önce verilen başkent unvanı Milletin Bahçesi'ne çok yakıştı" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 16:55
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    Murat Kurum'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı

    Ankaralılar nefes alabilecekleri, sosyal aktivitelere katılabilecekleri yeşil alanlarına kavuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AKM Başkent Millet Bahçesi hizmete açıldı.

    Binlerce kitabın olduğu Millet Kıraathanesi'ni de içinde barındıran 700 bin metrekare alana sahip Başkent Millet Bahçesi, Ankaralıların uğrak noktalarından biri olacak.

    Murat Kurum'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı VİDEO

    "ANKARA'MIZA ÇOK YAKIŞTI"

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da açılışın ardından sosyal medya hesabında bahçe açılışı için özel hazırlanan bir klip paylaştı.

    Kurum paylaşımında, "Ankara'mıza 98 yıl önce verilen 'başkent' unvanı Milletin Bahçesi'ne çok yakıştı. Başkent Millet Bahçesi, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı #1

    Murat Kurum dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı #2

    Murat Kurum dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı #3

    Murat Kurum dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı #4

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