Murat Kurum'dan bir müjde de yaşlılara: 'Yaşam merkezlerini hizmetinize sunacağız' Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde yaşlılarla yakından ilgilenen İstanbul Adayı Murat Kurum, "Kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz, biz sizin hep yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hemen her gün bir bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, halkın taleplerine kulak veriyor.

Esnafla, kadınlarla ve gençlerle yakından ilgilenen Murat Kurum, projeleriyle vatandaşın desteğini alıyor.

Murat Kurum'dna huzurevi ziyareti

Murat Kurum'un bugünkü durağı da Bahçelievler oldu.

Burada Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kurum yaşlılarla tek tel el sıkıştı.

Karanfil verip sohbet eden Murat Kurum, burada yaşlılara bir müjde vermeyi de ihmal etmedi.

"İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezlerini sizlere sunacağız"

Yaşlılar için projelerinden bahseden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Burada her ilden hanımefendi ve beyefendilerimiz var. Benim de her ilde bir hikayem var. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin hep yanında olmaya çalıştım. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere sadece İstanbul diyerek devam edeceğiz.



Tek derdimiz İstanbul ve milletimizin sorunları olacak. Biz milletimiz için hep en iyisini en güzelini hayal ettik ve o hayalin peşinden koştuk. İnşallah sizlerle birlikte de bunları gerçekleştireceğiz. Burada huzur evimizde güzel bir ortam var. Biz de büyükşehir belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız.

"Kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz"