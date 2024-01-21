İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Hemen her gün bir bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, halkın taleplerine kulak veriyor.
Esnafla, kadınlarla ve gençlerle yakından ilgilenen Murat Kurum, projeleriyle vatandaşın desteğini alıyor.
Murat Kurum'dna huzurevi ziyareti
Murat Kurum'un bugünkü durağı da Bahçelievler oldu.
Burada Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kurum yaşlılarla tek tel el sıkıştı.
Karanfil verip sohbet eden Murat Kurum, burada yaşlılara bir müjde vermeyi de ihmal etmedi.
"İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezlerini sizlere sunacağız"
Yaşlılar için projelerinden bahseden Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Burada her ilden hanımefendi ve beyefendilerimiz var. Benim de her ilde bir hikayem var. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin hep yanında olmaya çalıştım. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere sadece İstanbul diyerek devam edeceğiz.
Tek derdimiz İstanbul ve milletimizin sorunları olacak. Biz milletimiz için hep en iyisini en güzelini hayal ettik ve o hayalin peşinden koştuk. İnşallah sizlerle birlikte de bunları gerçekleştireceğiz. Burada huzur evimizde güzel bir ortam var. Biz de büyükşehir belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız.
"Kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz"
Sizlerle birlikte yol yürümek de bizim için bir şeref ve onur vesilesi olacak. Büyükşehir belediyesi olarak hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz, biz sizin hep yanınızda olacağız. Büyükşehir belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızla ne istiyorsanız bir telefon kadar uzakta olacağız.
Daha önce 25 yıllık iş hayatımda hep çalışıp ürettim. Laf değil eser inşa ettik. Bu anlayışla, tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamları ve hürmetleri var. Bahçelievler’de bir program yaptığımızda da burada sizleri ziyaret etmek onu da çok mutlu eder diye düşünüyorum.
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