Murat Kurum'dan Brezilya savaş gemisi sökümü hakkında açıklama

Geminin gövde kısmında 900 ton asbest bulunduğu iddiaları endişeye yol açarken Murat Kurum, tehlike belirlendiği takdirde geminin geri gönderileceğini, süreci takip edeceklerini belirtti.

Brezilya'ya ait olan savaş gemisinin İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesisine getirilmesi kamuoyu tarafından tepki gördü.

Gemi ile ilgili ortaya atılan 'gövdesinde 900 ton zararlı asbest barınıyor' iddiası dilden dile dolaşarak gündemi tutuyor.

Teknik açıdan söz konusu gemi sökümünün yalnızca Türkiye ve Hindistan'da yapılabileceği açıklanırken, Basel Sözleşmesine göre ise gemide tehlikeli herhangi olağandışı bir durumun olmadığı belirlendi.

Kamuoyuna 'müsterih olun' telkini verilirken, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, herhangi bir riskin saptandığı durumda, geminin tereddütsüz geri gönderileceğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların endişelerini engellemek adına, Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu.

Asbest atıkları özel ambalajları sayesinde havayla temas etmeyecek

Bakan Kurum ayrıca gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükünün bulunduğunu, gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıkların özel ambalajlar sayesinde havayla temasının kesildiğini söyledi.

"Denetim işlemleri uluslararası hukuka uygun şekilde"

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Brezilya’dan İzmir Aliağa’daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi uzun bir süredir izin beklemekteydi. Avrupa Birliği (AB) Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinde bulunan geminin denetim işlemleri uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Riskli bir durum olmadığı belgelendi

NAe Sao Paulo gemisi için de Basel Sözleşmesi gereğince aynı prosedür işletilmiş; gemide her türlü denetim uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından yapılmıştır. Ölçümler neticesinde gemide riskli bir durum olmadığı ve ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belgeleriyle (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı vb) iletilmiş, ardından izin alma işlemi tamamlanmıştır.





"Olumsuzluk söz konusu olursa geri gönderilecek"

Ülkemiz karasularına geldiğinde de gemi; uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirilecek, bir kez daha ölçümler gerçekleştirilecektir. Bu ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse; geminin diğer kontrolleri yapılacak ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa gemi, hiçbir tereddüte yol açmadan aynı şekilde geri gönderilecektir.

"900 ton değil 9,6 ton asbest yükü"

Gemi söküme uygun bulunursa da AB lisanslı firma tarafından her türlü teknik ve kurallara titizlikle uyularak söküm işlemi gerçekleştirilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek uzman ekiplerce süreç titizlikle takip edilecektir. Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır.

Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir. Bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıklar geçici depolanmakta, lisanslı araçlarla taşınmakta ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde; gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edilmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe uygun tesislerde, asbest içeren atıklar diğer atıklardan ayrı bir kısımda depolanmaktadır.





"2013 yılında atıkların sorunsuz şekilde bertaraf edildiği tecrübe edildi"

2013 yılında da asbest içeren benzer bir geminin sökümü gerçekleştirilmiş, atıkların sorunsuz bir şekilde bertaraf edildiği tecrübe edilmiştir. Milletimiz müsterih olsun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz."