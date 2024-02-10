Murat Kurum'dan CHP'li yönetime: Hayvan bakım ve tedavi merkezlerini neden yapmadınız Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu defa STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan Kurum, önemli açıklamalar yaptı.

Ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar birçok konuya değinen Kurum, CHP'li yönetime ise 4 soru yöneltti.

Murat Kurum'un soruları ve devam eden açıklaması ise şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partili yönetime buradan 4 tane sorumuz var"

İstanbul gündemini feda eden Cumhuriyet Halk Partili yönetime buradan 4 tane sorumuz var;



Kadıköy’ün hayvanseverlerine verdiğiniz sözler neden tutulmadı? Onlara söz verdiniz.



Hayvan bakım yeri ve tedavi merkezlerini bugüne kadar niye yapmadınız?



Annelerimize söz verdiğiniz 21 kreş nerede?



Söz verdiğiniz yeşil alanlar nerede?

"Önce yoldaş sonra yol gelir"

Ne demişler; ‘Önce yoldaş sonra yol gelir’ Allah sizler gibi yol açan, yol gösteren arkadaşlarımızı yanımızdan eksik etmesin diyourm. Ben Hünkâr Hacı Bektâşı Veli’nin rehberlik ettiği gibi bir olur, iri olur, diri olursak eğer birlikte çok daha parlak başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

"Derneklerimiz bizim yol arkadaşımız olacak"

Siz değerli dostlar, bizim mesai arkadaşımız olacaksınız. Derneklerimiz bizim yol arkadaşımız olacak ve inşallah sizin yol arkadaşlığınızla beraber bu şehri ilçelerinden mahallelerine, caddelerinden ara sokaklarına kadar hep birlikte yeniden ihya edeceğiz, inşa edeceğiz.

İstanbul'un acil çözülmesi gereken sorunları

İstanbul’da acil çözülmesi bekleyen 2 teme sorunumuz var.



Biri zamanımızı çalan trafik çilesi.



Diğeri ise sağlığımızı, güvenliğimizi tehdit eden deprem tehlikesi.



Kadıköylülerin bitmek bilmeyen trafik çilesine dair müjde ve hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızda 10 temel başlıkta tüm hayallerimizi anlattık.

Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattı

Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımızın projelerinin tüm detaylarıyla birlikte hazırladık. Buradan benim Söğütlüçeşme'den binen kardeşim metroya binip önce boğazın altından geçeceği ve ardından Beylikdüzü'ne kesintisiz seyahat edeceği bu projenin 1 Nisan sabahı itibariyle sürecini başlatacağız.

"10 km’lik tünellerimizi süratle başlatacağız"

İstabul'da bir taraftan toplu ulaşımı güçlendirirken diğer taraftan ise alternatif yollar açarak iki yakaya iki büyük tünel projesi yapacağımızı ifade etmiştik.



İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafiği yerin altına alıyoruz. Yenisahra-Bostancı arasında 10 km’lik tünellerimizi süratle başlatacağız.



Yapacağımız yan yol düzenlemeleriyle birlikte D100 karayolunun yoğunluğunu azaltacağız. Kadıköylü kardeşlerimizi rahatlatacağız.

"Devasa ulaşım hizmetlerini yaptık"

22 yılda İstanbul’umuzda deniz ulaşımından metro, Marmaray, Avrasya tüneli, 3. Köprü ve metrobüslere kadar devasa ulaşım hizmetleri yaptık. Ama bizim İBB dönemimizden sonra bu eserlerin etrafına yeterli ulaşım yatırımları yapılmadı.



Söğütlüçeşme ve Rıhtım Meydanı'ndaki trafiğş sebebi budur. Biz bu konuda da aksiyona geçeceğiz. Trafiği yerin altına alıyoruz ve trafikten boşalan o alana çocuklarımızın, kadınlarımızın, vatandaşlarımızın vakit geçireceği yemyeşil ağaçlarıyla, sarı-lacivert peyzajıyla Kadıköylü kardeşlerimizin yeni meydanını inşallah Kadıköy'e kazandıracağız.

Vatandaşın kentsel dönüşüm talebi

Dönüşüm noktasında gerekli her türlü iradeyi bugüne kadar ortaya koyduk.



Kadıköy’ümüzün en eski mahalleleri olan Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa buralarda da vatandaşlarımızın dönüşüm talepleri var. Gerek binaların eski olması gerek oradaki zemin kalitesi gerekse vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşama arzusu nedeniyle burada dönüşüm talepleri var. Bu mahallelerimizde büyük bir dönüşüm projesini başlatacağız.



Bizim toplantı gündemi dışına çıkmayan bir vaadimizi göremeyeceksiniz. Kadıköy'ün tarihi yeniden gün yüzüne çıksın istiyoruz.

"Fikirtepe Dönüşüm Projesi devam ediyor"

Fikirtepe'nin geleceği için çok önemli bir dönüşüm çalışmasını başlattık. Artık riskli yapılarımız gidiyor yerine güvenli evlerimiz geliyor.



60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projemiz olanca hızıyla devam ediyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin böylesine tek bir alanda büyük dönüşüm projesini göremezsiniz. Bu irade Cumhur İttifakı'nın iradesidir. Bu irade yaparsa AK Parti yapar anlayışının tezahürüdür.

Kadıköy'de yaşayan gençlere müjde