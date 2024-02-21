Murat Kurum'dan CHP'ye yapay zeka göndermesi Murat Kurum'dan CHP'ye, "Yapay zeka değil yapan zeka" göndermesi geldi. Kurum'un paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Murat Kurum, son olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de açılan millet bahçelerini paylaşan Kurum, "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" notunu düştü.

Özgür Özel: Adayları yapay zekayla belirliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını açıklamıştı.

Bazı adayların yapay zeka ile belirlenmesine yönelik eleştirilerle ilgili Özel, "Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Biz bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil, bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız. O yüzden CHP'nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal" ifadelerini kullanmıştı.