6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, asrın felaketi ile sarsıldı...
Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak anılan depremlerde birçok canımızı kaybederken birçok ev, iş yeri ve konut da ağır hasar aldı.
Depremlerde ağır hasar alan bölgelerden biri de Hatay'ın Dikmece ilçesi oldu.
Yıkım sonrası hızla başlanan deprem konutları çalışmalarında son duruma ilişkin bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
"7/24 İŞÇİLERİMİZ, İŞ MAKİNELERİMİZ DURMUYOR"
Bakan Kurum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
174 ayrı alanda,
1900 şantiye…
7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor.
Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için.
Burası Hatay Dikmece.
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