Murat Kurum'dan deprem konutlarını yavaş yapan müteahhitlere karşı talimat Malatya'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, işlerini yapmayan müteahhitlere karşı talimat verdi. Vatandaşın mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "İş yapmayan müteahhitler varsa, hemen işi iptal ediyorsunuz" dedi.

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Haber Merkezi

Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili vurdu...

Yaşanan yıkımın ardından devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşı da dinledi.

YIL SONUNA KADAR KONUT SAYISI 200 BİNE ÇIKACAK

Malatya'da Söğütlü Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında "Şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız" dedi.

BAKAN KURUM'DAN MÜTEAHHİTLER İÇİN TALİMAT VERDİ

Bakan Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, inşaatların yavaş ilerlediğini söyledi.

Çalışmaların hızlanması için ekibine talimat veren Bakan Kurum, iş yapmayan müteahhitlere karşı net tavır koydu.

"YAPTI YAPTI, YAPMADI YAKIN TEMİNATINI"

Binaların yapımını aksatan müteahhitlere karşı taviz vermeyen Bakan Kurum, "İş yapmayan müteahhitler varsa, hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Yaptı yaptı, yapmadı yakın teminatını." talimatını verdi.