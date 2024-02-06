Murat Kurum'dan depremin yıl dönümü nedeniyle paylaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, 11 ili vuran 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Kurum mesajında, "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor" dedi.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, 11 ile etkileyen 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde bir video mesaj yayınladı.

Kurum, asrın felaketinin yıl dönümünde yayınladığı mesajda, ülkece yaşanan büyük acının hala tazeliğini koruduğunu belirtti.

Murat Kurum paylaştı: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor...

Kurum, "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor." ifadelerini kullandı.

'Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu'

Afet bölgesinde devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğine dikkat çeken Kurum, depremlerden etkilenen şehirlerin baştan aşağı yenilendiğini sözlerine ekledi.

Olası Marmara depremiyle ilgili de mesaj verdi

Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirlerden olan İstanbul’da yerinde ve gönüllü dönüşüme başlayacaklarını söyleyen Murat Kurum, "39 ilçemizdeki en riskli alanlardan başlayarak İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız.” dedi.

"Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun"

Kurum mesajını, “Ben bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." sözleriyle bitirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)