Murat Kurum'dan 'dikey bahçe' paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından dikey bahçe sisteminin çevreye ve ekolojik sisteme sağladığı faydalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İBB, İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için yapılan dikey bahçeleri bakım zorluğu ve masrafı nedeniyle söküp yerine grafiti yapmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından dikey bahçe sisteminin çevreye ve ekolojik sisteme fayda sağladığı yönünde bir paylaşım yaptı.

"ÇEVRE VE İKLİM DOSTU"

Paylaşımında, "Şehirlerimizde ekolojik, estetik, ekonomik, dikey bahçe gibi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Sera gazı emisyonunu azaltır. Habitat ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı verir. Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğini önler. Havadaki zehirli gazları, kiri ve tozu alır, temizlenmiş havayı ortama verir. Partikül filtresi ve kirli hava tamponu olur. Karbondioksiti azaltır, oksijeni artırır. Binalara giren elektromanyetik radyasyonu büyük oranda azaltır.

Şehirlerde oluşan ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltır. Gürültü kirliliğine bariyer olur. Rüzgara bağlı ısı kayıplarını azaltarak soğuğu kırar. Binalarda kaybolan sıcaklık miktarını azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Sayısız ve alternatif tasarım imkanıyla bulunduğu bölgeye estetik verir, güzelleştirir. Kuşlar, kelebekler için ilave bir yaşam alanı oluşturur."