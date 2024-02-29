Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na metro cevabı: Toplam 8 kilometre metro yapmış Vaatlerini anlatırken kendisinden 'metro fatihi' diye bahseden Ekrem İmamoğlu'na yanıt veren Murat Kurum, "İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İmamoğlu'na rakamlarla yanıt verdi

TRT Haber'de soruları yanıtlayan Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 'metro fatihi' diye bahsetmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

En çok şikayetin ulaşımla ilgili geldiğini belirten Kurum, "İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbul'la, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. 18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının yüzde 99'unu bitirmişiz 2019'a kadar, 200 metresini o yapmış. Cibali-Alibeyköy metrosunun yüzde 99'unu biz yapmışız; yüzde 1'ini, 0,09 kilometresini yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? 'CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım?' Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın, metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak. Böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok" şeklinde konuştu.

"Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız"

Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz, 'Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul olsun' diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde yüzde 90'lara çıkıyor. 64 dakika olan yolculuk süresini 39 dakikaya düşüreceğiz. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri, 'Biz yaptık' diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok. 5 yılda yeni projelerle kentteki ulaşım ağını güçlendireceğiz. Kara yolu tünelleri ve raylı sistemlerle trafiğin yükünü alacağız. Raylı sistemi 650 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un trafiği yüzde 25 azalacak.

"İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız"

İstanbul'un lojistiğini şehre yük getirmeden kent dışına alacağız. Elektrikli motosikletleri de yaygınlaştıracağız. 619 bin motosiklet kullanıcımız yapacağımız yollarla huzurla seyahatini yapabilecek. Biz motosikleti ve bisikleti teşvik etmek istiyoruz. Şehrin bir düzeni olacak. 39 ilçemizde 250 bin otopark hedefimiz var. Göreve gelir gelmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Göreve geldiğimizde ilk yarım saatlik park da ücretsiz olacak. İstanbul bir dünya başkenti. Bizim dönemimizde İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalık olacak. Planlarımız hazır, göreve geldiğimizde sorunlar hızla giderilecek.

"İstanbul'da taksi sorununu 6 ayda çözeceğiz"