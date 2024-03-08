Murat Kurum'dan gençlere müjde: '100 bin TL sermaye desteği vereceğiz' İTÜ Teknopark'ı ziyaret eden Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.

AA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ziyaretlerini sürdürüyor.

Bugünkü durağı ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi oldu.

Burada üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Kurum, yapılan projeleri yakından inceledi.

Teknoparkların sayıları artacak

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde gurur duyacakları çalışmalar olduğunu belirtti.

İstanbul'un teknolojinin lokomotif şehri olmasını istediklerini, teknoparkların sayısını artırıp gençlere bu imkanları sunmaları gerektiğini söyledi.

"Hem maddi hem de manevi destek sağlayacağız"

Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde teknoparklarımızda yapacağımız çalışmalarla bu teknolojiyi Türkiye'de üreten bu takımlarımızda, seri üretime geçmiş, istihdamı artıran, ekonomiye, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz. 1 Nisan itibariyle teknoparklara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız. Teknoparklarda gençlerin geliştirdiği ürünlere hem maddi hem de manevi destek sağlayacağız. Teknoparkların ortağı olacağız. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak."

"100 bin TL sermaye desteği"

İş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri bilgisini de paylaşan Kurum, şöyle devam etti:

"Sizlerin bu işleri yapabilmeniz için biz de 1 Nisan'dan sonra, 39 ilçemizde 100 bin gencimize paylaşımlı ofis açabilecekleri, paylaşımlı ofislerimizi kuracağız. Burada yine 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Kendi işinizi kurabilecek, kendi işinizi yapabileceksiniz. Üniversitede okuyan her bir gencimize 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Öğrenci evlerine desteklerimiz olacak. 25 metreküp doğalgaz desteği gibi. Evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz, asıl olarak önemsediğim şu, sizlere balık tutmayı öğreteceğiz. Sizler kalıcı, sürdürülebilir, kendi ekonominizi, ülkenin ekonomisini, ülkenin istihdamını artıracak işleri yapmalısınız. Sizin bu işleri yapabilmeniz için de bizim bu zemini size hazırlamamız lazım.

"Bakanlığımız döneminde böyle çalıştık"

Bir bilgisayarla, bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu bizim en önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Üniversitelerimizle birlikte gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz de bundan sonraki süreçte; depremde, ulaşımda ve gençlerimizin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerimizde iş birliği içerisinde olacağız. Geçmişte bakanlığımız döneminde böyle çalıştık.

Afetlerde, afet sonrası çalışmalarda bunları yaptık. Bundan sonraki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm teknoparklarla tüm üniversitelerle işbirliği içerisinde olacak. Burada gençlerimizle birlikte karar alacağız. Oluşturacağımız gençlik meclisinde aldığımız kararları da yine gençlerimizle birlikte uygulayacağız."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)