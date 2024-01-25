Murat Kurum'dan gençlere peş peşe müjdeler: İşte sıralı tam liste İstanbul adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini açıkladığı vizyon toplantısında gençler için hazırlanan çalışmalarını paylaştı. İşte ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda verilen müjdeler...

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Yerel seçimlerde büyük önem taşıyan büyükşehirler için Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Hemen her gün sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, halkın taleplerine kulak veriyor.

Murat Kurum'dan gençleri sevindirecek projeler

Bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda İstanbul vizyonunu açıklayan Kurum, gençler için hazırlanan projelere de kapsamlı bir şekilde yer verdi.

Ulaşımdan istihdama, sosyal faaliyetlerden fatura desteğine kadar pek çok alanda nefes olacak çalışmaları tek tek anlattı.

İşte gençler için yapılacak projeler...

Ulaşımda yüzde 40 indirim

- Öğrenci evlerinde su faturaları öğrenci tarifesinden yazılacak.

- Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 30 indirim sağlanacak.

Evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı

- Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

- İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Doğalgaz desteği

- Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği verilecek.

10 bin TL burs

- Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Genç girişimcilere 100 bin TL hibe

- “İlk İşim” kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

Tam donanımlı ofis

- ‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İş garantili zanaatkar eğitimleri verilecek

- İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, “Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.” diyen gençlerimize iş imkanı sağlanacak.

- Unutulmaya yüz tutmuş, usta – çırak ilişkisi bitmek üzere olan iş garantili zanaatkar eğitimleri verilecek. Böylelikle hem o zanaat ölmemiş olacak hem de Ahi ruhu yeniden İstanbul’a kazandırılacak.

Meslek sahibi olmayan kalmayacak

- İstanbul’la özdeşleşen İSMEK aslına kavuşturulup, müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul’da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.

Özel okul öğretmenlerine indirimli ulaşım

- Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

- Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.