Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe üzerinde ulaşılması üzerinden kendisini eleştiren HDP'li Garo Paylan'a cevap verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerine milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çevre konularına fazla vakit ayrılmadığına ilişkin eleştirilerin geldiğini belirten Kurum, konuşmasının yüzde 40'ını çevreye ayırdığını dile getirdi.

Şehirlerde, illerde yapılacak her projeye destek vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, kimseyi ayırt etmediklerini, 81 ili ve 83 milyon vatandaşı ayırt etmeden çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Murat Kurum'dan HDP'li Paylan'a: Kepçeyle çukur kazanlar kimlerdi-Video

"KEPÇEYLE KİMLERİN ÇUKUR KAZDIĞINI BİLİYORUZ"

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalanlara kepçe üzerinde ulaşmasına ilişkin sorusu üzerine Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Giresun sel felaketini, alışık oldukları üzere, yine tamamen bağlamından koparıp, 'Çevreye saygınız olmadığında böyle kepçeye binersiniz.' diyor. Biz kimlerin bu milletin ödediği paralarla hain emellerini gerçekleştirmek için kepçeye bindiğini, o kepçeyle kimlerin çukurlar kazdığını, sonra kepçeyle kazdıkları o çukurlara kimlerin gömüldüğünü biliyoruz. Bizi çevreci olmamakla suçlayanların çevreciliklerini gördük. Şaşkınlık içerisindeyiz. 'Hepsi birbirinden daha çiçek çocuklar' olarak takdim edilen eli kanlı ihanet çetesi mensuplarının, çevreciliğini de şehircilik anlayışını da biz Doğu'nun, Güneydoğu'nun bütün sokaklarında gördük. Milletimiz gördü. Bölgedeki kardeşlerimiz gördü."





"SİZİN HİZMET ANLAYIŞINIZ BU"

Ulusal ve uluslararası her alanda büyük bir cesaretle dünyanın, ülkenin, doğanın, çevrenin ve insanlığın haklarını müdafaa eden bir Türkiye bulunduğunu anlatan Kurum, şöyle dedi:

"Çevrecilik dersi vermeye çalışan anlayışınızın Kırklar Dağı'nı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini sadece yapmış olduğunuz bu hizmetlerle, sizin hizmet anlayışınız bu, 100 milyon lira zarar uğrattınız. Bu mudur çevrecilik anlayışı? Biz sizin çevrecilik anlayışınızı da, şehircilik anlayışınızı da çok iyi biliyoruz. Bu ülke için, Kürt kardeşlerimiz için, onların geleceği için yaptığınız tek bir hizmet, attığınız tek bir adım yok, taşıdığınız tek bir iyi niyet yokken kalkmış bize, çevrecilikten, belediyecilikten söz ediyorsunuz. Bizden istifayı ancak, bize bu görevi tevdi eden ister ve istediği zaman da alır. Bizim gayemiz milletimizin kalbinde, gönlünde olmaktır, bu ülkede hoş bir seda olarak kalmaktır. Ne biz, ne de herhangi bir bakanımız koltuk, makam, mansıp heveslisi değiliz."





"GÜNEYDOĞU'MUZDA VATANA VE ŞEHİRCİLİĞE İHANET EDİLDİ"

Kentsel dönüşümün ihtiyaç duyulan yerlerde yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kurum, önceliğin acil yıkılan binalar olduğunu, kentsel dönüşüm yapılan alanları yoksul veya semt olarak ayırmadıklarını anlattı.

Diyarbakır'daki kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kurum, "Başta Diyarbakır ve Güneydoğu illerimizde hainler tarafından sadece vatana ihanet değil bir de şehircilik ihaneti yaşanmıştır. Bitmedi, camilerimiz, kiliselerimiz ve diğer ibadethanelerimizi yaktılar, yıktılar, çevreye yapılan ihaneti ise ormanlarımızı yakarak gösterdiler. Tabii siz nedense bu konuda en ufak bir tepki bile vermediniz. Biz hem dağda teröristle mücadele ettik, hem düzde insanımızın evlerinin altına bile bombalar koyan terör örgütünün yol açtığı yıkımı ortadan kaldırdık. Evleri boşaltan vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ediyoruz." diye konuştu.

Giresun'da bakanlar mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı-haberi için tıklayın