Belediyelere Kayyum atanmasına ilişkin HDP sıralarından yükselen sese karşı cevap veren Bakan Kurum, "Siz çocukları dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz üniversite diyoruz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 2022 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçelerine ilişkin görüşme yapıldı.

Bakan Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik üzerinden milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

HDP'YE KAYYUM CEVABI

HDP sıralarından gelen Kayyum ifadeleri, Murat Kurum tarafından sert bir dille karşılandı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un değerlendirmelerine karşı Kurum, HDP'ye 'Siz yakmak istiyorsunuz.' diyerek seslendi.

Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim VİDEO











"SİZ YAKIP YIKARSINIZ, BİZ YAPARIZ"

Bakan Kurum, “Siz bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Bunu merak ediyorum. Siz çocukları dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz çocuklarımız için okul diyoruz, eğitim diyoruz, üniversite diyoruz. Siz yakmak diyorsunuz, yıkmak diyorsunuz, siz yakıp, yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler, milleti memnun etmek ne demektir bilmezler. Demokrasi, demokrasi diyorsunuz. Eleştirilere sabredemiyorsunuz. Kayyum Belediyeleri’nden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz. Bundan sonra da aynu umutlanmayı geçireceksiniz. Umutlarınızı milletimiz boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de, terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Bunu müsaade etmez. Siz hala bunu öğrenemediniz." ifadelerini kullandı.