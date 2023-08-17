Murat Kurum'dan İBB'ye kavşak tepkisi: İstanbul'un 5 yılı böyle geçti AK Parti İstanbul Milletvekilli Murat Kurum, Çekmeköy’deki Taşdelen kavşak projesinde, İBB tarafından yapılması gereken kısımlara henüz bir çivi dahi çakılmadığını söyleyerek İBB'ye tepki gösterdi. Kurum, "İstanbul'un 5 yılı böyle geçti" dedi.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul’da ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak İstanbul'da kentsel dönüşüm için düğmeye basan Murat Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için de yoğun mesaisini sürdürüyor.

Kavşak çalışmasını inceledi

Murat Kurum, Çekmeköy’de 3,5 ay önce bakanlığı döneminde temelini attığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışmaları başlatılan ve devam eden Taşdelen Yenidoğan mevkiindeki kavşak çalışmasını inceledi.

Bakanlık tarafından yapımı devam eden projenin bazı bölümleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacaktı.

İBB tek bir çivi dahi çakmadı

Ancak bakanlığın çalışmaları hızla devam ederken İBB, yapması gereken alana şimdiye kadar tek bir çivi dahi çakmadı.

Kurum, İBB'ye tepki gösterdi

Kurum, bakanlık çalışmaları devam ederken İBB’nin sorumluluğundaki alanda çalışma yapmamasına tepki gösterdi.

"İstanbul'un 5 yılı bu şekilde geçti"

Kurum, tepkisinde İstanbul’un 5 yılının bu şekilde geçtiğini söyledi.

"Yol daraltılmış, vatandaş mağdur edilmiş"

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: