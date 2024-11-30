İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl 8’incisi düzenlenen "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumuna katıldı.

Ana teması “iklim” ve “enerji” olan forumda konuşan Bakan Kurum, “doğa ve “insan” uyumuna dikkat çekti.

Bakan Kurum, “İnsanlık, doğayı bir ham madde değil, kardeş olarak görmeli; doğanın efendisi değil, hizmetkarı olduğunu artık anlamalıdır. İnsanlık, bunu anladığı nispette başarıya ulaşabilir, iklim krizini durdurabilecek gücü ortaya çıkarabilir. Biz Türkiye olarak, her politika ve eylemimizde bu şuurla hareket ediyoruz. Tüm dünyaya bir kez daha, Cumhurbaşkanımızın insanlığa sunduğu ‘adil gelecek vizyonunu’ ifade etmekten şeref duyuyoruz. Doğasıyla, çevresiyle, ekonomisiyle, insan haklarına saygısıyla daha adil bir dünya mümkündür ve bu adil dünya bir gün mutlaka kurulacaktır.” şeklinde konuştu.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 155 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu işaret eden Bakan Kurum, forumda, Türkiye’nin iklim ve enerji konusunda yaptığı çalışmaları anlattı:

"Enerji sektörü, sera gazlarının yüzde 70’inden fazlasından sorumludur. Ülkemizde, geçtiğimiz 10 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kapasitemizi 2 katına çıkardık. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 kat daha arttıracağız. Emisyonların yaklaşık üçte ikisi şehirlerde gerçekleşiyor. Bu nedenle ulaştırma ve yapılaşma konularında yenilikçi çözümler üretiyoruz. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilimizde, 453 bin ev ve işyerimizin yapımını, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli uygulamalarla inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın teşrifleriyle Kahramanmaraş’ta 155 bininci konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

"10 DAKİKADA 20 DENİZ KUŞU VE KAPLUMBAĞA ÖLÜYOR"

Sıfır Atık Hareketi kapsamında önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Sıfır Atık’ın önemini daha iyi anlayabilmemiz için, çarpıcı bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmama başlayalı 10 dakika oldu. 10 dakikada dünyamızda, 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. 20 deniz kuşu ve 2 kaplumbağa maalesef öldü, 77 hektar ormanlık alan yok olmuştur. Ve en acısı da şu geçen 10 dakika içinde çöpe attığımız 25 bin ton gıdayla, 2.2 milyon Gazzeli kardeşimizin 1 haftalık gıda ihtiyacını çöpe atmış olmamızdır.” dedi.

"SIFIR ATIK KÜRESEL İSRAF UÇURUMUNDAN KURTULMADA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık’ın bu acı tabloyu durdurmanın tek yolu olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Sıfır Atık Hareketi, insanlığı bu küresel israf uçurumundan kurtarmanın önemli bir adımıdır. Bugün Sıfır Atık, küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Türkiye, 193 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmuş, toplam 60 milyon ton atığı geri kazanmış, tam 498 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçmiştir.” diye konuştu.

7 BÖLGEMİZDE, SIFIR ATIK PİLOT İLÇELERİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ

Bakan Murat Kurum, önümüzdeki yıl devreye alınacak Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili de “7 bölgemizde, Sıfır Atık pilot ilçelerimizi belirleyeceğiz. Depozito Yönetim Sistemimizin kurulumunu, 2025 yılı sonuna kadar yapacak, ülke genelinde uygulamaya geçeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, İklim Kanunu’nun da bu yıl bitmeden Meclis’ten geçip yasalaşmasını beklediklerini dile getirdi.

"FİNANSAL DESTEK MESELESİ SÜRATLE ÇÖZÜLMELİDİR"

Bakan Kurum, konuşmasında Azerbaycan’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı ile ilgili de şunları söyledi:

Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin, en yoksul yüzde 66’lık kesimden daha fazla karbon salımına neden olduğu bir ortamda, bu adaletsizliğin devam etmemesi gerektiğini tüm dünyaya ilettik. Şayet insanlık, doğanın yeniden kendisini toparlamasını istiyorsa o zaman finansal destek meselesi süratle çözülmelidir, herkes verdiği sözü acilen yerine getirmelidir. Şu andaki iklim finansı düzeyi, dünyanın karşılaştığı sorunun büyüklüğü düşünüldüğünde çok gerilerdedir. Yani finansal destekleri sunacak olan ülkeler adeta yanan bir eve, bardakla su dökmektedir. Ve inanın, iklim finansmanı meselesi adil bir seviyeye ulaşmadıkça; bu yangın daha da büyüyecektir. Umuyorum ki COP29 toplantısındaki ‘Bakü İklim Birliği Paktı’ kararları hızla uygulanır ve ortak evimiz dünyamızı hızlıca iyileştirebiliriz.

"TÜRKİYE, FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNE EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKE"

Bakan Murat Kurum, konuşmasının sonunda Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti: