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İstanbul'da bir ziyaretinin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, gündeme bomba gibi düştü.

Kentsel dönüşüm kapsamında Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un İstanbul'da 650 bin konut vaadini eleştiren İmamoğlu, 'gereksiz bir proje' değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun bu çıkışına Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kurum, İmamoğlu ve zihniyetinin bu projeyi anlamadığına şaşırmadığını söyledi.

"Kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum"

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi “OLMAMASI GEREKEN” bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur.



Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart’ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul’un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak.