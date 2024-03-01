Murat Kurum: İstanbul bir 5 yıl daha kaybedemez Beşiktaş'ta vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum kentsel dönüşüm sürecine dikkati çekerek, "Murat Kurum söylüyorsa eğer yapar. Milletimiz bunu biliyor" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'u dolaşmaya devam ediyor.

Sahada vatandaşlarla bir araya gelen ve projelerinden bahseden Kurum, bugün Beşiktaş'ta konuştu.

Kurum Beşiktaş'ta Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar yaptı.

Kentsel dönüşüme geniş yer veren ve İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybedemeyeceğini söyleyen Murat Kurum, "Bizim kimseyle şahsi bir meselemiz yok" diyerek şöyle devam etti;

"Son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durum bu..."

Herkesin şahsına, fikrine sonsuza kadar saygılıyız. İstanbul'a vefası olmayanlarla bu aziz şehir yönetilmez. İstanbul'da yaşayan insanımız mutlu olmaz vefa giderse, cefa gelir. Son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durumu bu. Birileri İstanbul'un sefasını sürerken, burada yaşayan kardeşlerimiz cefa çekmektedir. Her gün ulaşımda, metrobüs duraklarında, metro beklerken. Anne-babamız evlerinde huzursuz, deprem olur evim hasar görür mü diye endişe içindeler.

İstanbul'da kentsel dönüşüm

3 ayda 11 ilimizde depremden etkilenen tüm ilçelerimizde bakanlık dönemimde 180 bin konutun inşasını başlattık.



Bilim insanları İstanbul'un dönüşümünü söylüyor. Bizim bilmiş başkan yok diyor. Reklam bütçesi depreme ayırdığının iki katı. İki günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış CHP kongrelerinde delege ayarlamayı iyi biliyor.



31 Mart'ta bir tarafta İstanbul için dertlenen diğer tarafa baktığınızda verdiği sözleri unutan bir anlayış var. İstanbul'un deprem dönüşümü için bir tarafta 650 bin konutu yapmak isteyenler diğer tarafta gerek yok diyen bir anlayış var.

"İstanbul'da kritik bir seçime giriyoruz"