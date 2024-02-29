Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: İyi Parti Genel Başkanı'nı yolda görsen yolunu değiştiriyorsun Katıldığı programda konuşan İstanbul adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, “Beraber yol yürüdüğün ve yoldaşım dediğin il başkanını ve genel başkanını arkasından hançerledin. Ablam dediğin İyi Parti Genel Başkanı'nı yolda görsen yolunu değiştiriyorsun" dedi.

İHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un yoğun bir programı bulunuyor.

Hemen her gün bir ilçeyi ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla sıkça bir araya geliyor.

Bu kapsamda Kurum, dün akşam da Bağcılar'da Yozgatlılar Buluşması’na katıldı.

Burada yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

"Hani yoldaşındı bunlar?"

CHP'li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yol yürüdüğün ve yoldaşım dediğin il başkanını ve genel başkanını arkasından hançerledin. Ablam dediğin İyi Parti Genel Başkanı'nı yolda görsen yolunu değiştiriyorsun. Hani yoldaşındı bunlar? Burada tamamen kötü niyet var. Kirli kirli ittifaklarla kurduğu, masa arkasında kime nereye hizmet ettiği belli olan ama sokağa çıktığında da hiçbir ittifaktan söz etmeyen bir anlayış var.

"İstanbul göz ardı edilebilecek bir şehir değil"

Biz 31 Mart’ta geleceğiz ve bu israfın hesabını sizlerden bir bir soracağız. 31 Mart’ta İstanbul gereken cevabı sandıkta verecek. İstanbul göz ardı edilebilecek bir şehir değil. İstanbul; bir çocuk gibi her zaman sevgi ve ilgi gösterilmesi, hizmet edilmesi gereken bir şehir. Bu şehirde tüm medeniyetlerimizle, kültürlerimizle, inançlarımızla birlikte huzur içerisinde yaşayacağız. 31 Mart seçimi, bu kararları vereceğimiz seçim."

"3 ayda 180 bin konutun inşaatını başlattık"

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"6 Şubat’ta milletimizi yasa boğan ve 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. 53 bin canımızı toprağa verdik. 14 milyon vatandaşımız da depremden etkilendi. Biz yine oradaydık. Milletimizle el ele verip 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşaatını başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı bu konutları yapamazsınız dediler. Kaynağı bulamazsınız. Biz kaynağımız da, motivasyonumuz da aziz milletimizdir dedik. 15 gün önce Cumhurbaşkanımız bitirdiğimiz 46 bin konutun anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim etti.

"Bunların İstanbul gibi bir derdi yok"

Biz size bedava konut vereceğiz dediler. Depremzedelerle alakalı her türlü desteği yapacağız dediler. Depremzede kardeşlerimiz yine Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan yana tercihini kullandı. İstanbul’da 39 ilçede acil dönüşmesi gereken konutları dönüştüreceğiz dedik. 5 yılda 115 bin konut sözü verip 5 bin konut üretenler, sonra da ben böyle bir söz vermedim diyen, yarı zamanlı belediyecilik yapan, sosyal medya belediyeciliği yapan CHP’li İBB yönetimi ve başındaki kişi, '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' dedi. Bilim insanları deprem olacak diyor. Biz dönüşüm yapmayalım insanlarımız riskli evlerde mi otursun? İşte bunların zihniyeti bu. Bunların İstanbul gibi bir derdi yok. Hatırlayın israf ettiler dediler, o arabaları Yenikapı’ya dizdiler."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)