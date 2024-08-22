Murat Kurum'dan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıya ilişkin açıklama: İBB'yi yazılı ve sözlü uyardık Vaniköy'de kaçak olduğu ortaya çıkan yapıya ilişkin konuşan Murat Kurum, İBB'yi uyardıklarını ve inşaatın durdurulduğunu söyledi. "İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız" diyen Bakan Kurum, hukuki sürecin de devam ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi

İstanbul'un gözde yerlerinden olan Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy sırtlarında bulunan inşaa edilen bir yapı, vatandaşların dikkatini çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetki alanındaki bölgede yapımı devam eden ve kaçak olduğu ortaya çıkan yapıyla ilgili de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul İl Müdürlüğü, Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki inşaat faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bu incelemenin başlatılmasının akabinde de bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'dan konuya dair açıklama geldi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI"

Açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyardıklarını söyleyen Bakan Kurum, kaçak inşaatla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını aktardı.

"BURADAKİ İMARA UYGUN OLMAYAN KAÇAK BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul Boğazı sadece orada oturan, yaşayanların değil, hepimizin ortak meselesi. Boğaz’ımızın güzelliğinin korunması adına, oradaki tarihi yapıların korunması adına biz Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ne gözümüz gibi bakıyoruz. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde maalesef buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşma ile karşı karşıya kaldık.

"İBB'Yİ HEM YAZILI HEM DE SÖZLÜ OLARAK UYARDIK"

İBB'ye ait bu bölgede ekiplerimizle hem İBB'yi yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak suretiyle müdahale ettik. Gerekli hukuki süreç işlemleri yürütülmektedir. Kaçak yapıyla ilgili İBB'ye gerekli uyarı yapılmıştır.

"HERHANGİ BİR KAÇAK YAPININ YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"