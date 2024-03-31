Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı! Sandıklara sahip çıkma zamanı

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Türkiye sandık başına gitti.

Yurt genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Doğu'daki 32 ilde yaşayan vatandaşlar saat 07.00'den 16'ya kadar oylarını kullandı.

Oy verme işlemi tamamlandı

Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında gerçekleştirildi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi.

Kurum'dan çağrı geldi

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbullu seçmenlere çağrıda bulundu.

"Sandıklara sahip çıkın"

Murat Kurum yaptığı paylaşımda İstanbullulara sandıklara sahip çıkın çağrısında bulundu.

"İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Murat Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı.



Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz.