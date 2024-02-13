Murat Kurum'dan Kadir Topbaş paylaşımı: Özlem, saygı ve rahmetle anıyorum

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Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden ve çevresindekilerin "Kadir Ağabey" diye hitap ettiği eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ölüm yılında anılıyor.
Topbaşı unutmayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
Murat Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Özlem, saygı ve rahmetle"
Bâkî kaldı bu kubbede bir hoş sadâ.
Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizi özlem, saygı ve rahmetle anıyorum.
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