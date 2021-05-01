Kanal İstanbul projesinde sona doğru

Kanal İstanbul projesiyle ilgili art arda açıklamalar geldi. Murat Kurum, yaza temelin atılacağını söyledi. Adil Karaismailoğlu ise 4 ülkenin projeyle ilgilendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce açıkladığı çılgın proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı.

Mega projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan art arda açıklamalar geldi.

YAZIN İLK KAZMA VURULACAK

Elazığ ziyaretlerinde Kanal İstanbul hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Yazın Kanal İstanbul’un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacak. Bizde bakanlık olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlanmalar çerçevesine gerek çevre düzenleme planı gerek 5 bin ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. Eserlerimiz arkamızda duruyor.

BOĞAZ'I KURTARMA PROJESİDİR

19 yıldır hep eser üreterek milletimize hizmet ederek bu günlere geldik. Aynı aylayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de aziz İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür. Buna göre tedbir alınmıştır.





DEPREMİ TETİKLEMEYECEK

Hiçbir şekilde İstanbul’umuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarımıza zarar vermeyecektir. Çevreye ve ekolojik koridorlara ilişkin oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir. 500 bin nüfusu İstanbul’umuzun dönüşümü için rezerv, Ar-Ge alanlarımızla birlikte kullanacağız.





İTİRAZLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Doğallıkları ve güzellikleriyle İstanbul’umuza ve ülkemize marka katacak, değer katacak bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız.” ifadelerini kullandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU: HOLLANDA, BELÇİKA, ÇİN VE RUSYA İLGİLENİYOR

Kanal İstanbul'la ilgili bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." dedi.





KANAL İSTANBUL PROJESİ

İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 43 bin gemi geçiyor.

Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması İstanbul üzerinde tehdit oluşturuyor.

Boğazdan, geçen gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmesi nedeni ile İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale geldi.

Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı VİDEO

PROJENİN AMAÇLARI

Bu çerçevede yapılması planlanan projenin amacı şu şekilde özetlenebilir:

- İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,

- İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,

- İstanbul Boğazı’nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılması.

- İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

- Seyir emniyetinin sağlanması,

- Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması

- Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.