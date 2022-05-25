Bakan Murat Kurum, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarına 15 Temmuz'u hatırlatarak cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dile getirdiği iddiaları tepkilerin hedefinde...

Konuya ilişkin son açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Şişecam Konutları temel atma töreninde konuya değinen Bakan Murat Kurum, Kemal Kılıçdroğlu için sert ifadeler kullandı.

"Kaçmanın kitabını siz yazdınız"

Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

"Tek eseri yalan olan genel başkanları şimdi çıkmış yeni bir yalana daha sarılmış. 'Bunlar kaçacak yer arıyor' demiş. Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız.

"15 Temmuz'da şehitlerimizin bombalanmasını izlediniz"

'Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım' diyordunuz. 15 Temmuz'da yatmadınız. Evlere sığınarak, kahve içerek milletimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin bombalanmasını seyrettiniz. 15 Temmuz’da kimlerin kaçtığını bu aziz millet çok iyi biliyor."

Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Kaçmanın kitabını siz yazdınız VİDEO





"Cumhuriyet tarihinini en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz"

İHA'nın haberine göre muhalefetin 'yeşil ceket' söylemine de tepki gösteren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Marmaray'ı yapıyoruz 'olmaz' diyorlar, 3. havalimanını yapıyoruz 'olmaz' diyorlar. Onların yaptıkları gibi biz çeşme, heykel projesi yapsak ona da karşı çıkarlar. Bir de kalkmışlar 'yeşil ceket giymekle çevreci olmaz' diyorlar. Biz ekibimizle çevremiz, doğamız için ne yapılması gerekiyorsa kararlılıkla yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç, en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz.

"Söyleyin bize sizin kaç ceketiniz var"

Bununla da gurur duyuyoruz. Bu millet sizin maskenizi düşürdü. İstanbul’un ihtiyacı yeşil alan. Havalimanına yeşil alan yapacağım’ diyen de sensin, ertesi gün ‘Millet bahçesi projesi vatana ihanettir, yıkacağız’ diyen de sensin. Hakikaten söyleyin bize, sizin kaç ceketiniz var?"