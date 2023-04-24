Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yapılmadı denilen evlerde güvenle oturan Samsatlılar' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsat'ta deprem konutlarının tamamlanmadığı yönündeki iddialarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat depremleriyle mücadelesini başarılı şekilde sürdürüyor.

Geçmiş yıllardan bu yana yaşanan doğal afetlerin ardından yaralar hızlıca sarıldı, vatandaşlar güvenli konutlarına yerleştirildi.

1 yıl gibi kısa sürede tamamlanan afet konutları için Kahramanmaraş merkezli depremlerde de sözler verildi.

Ardından kısa sürede konutların yapımına başlandı ve ilk köy konutları teslim dahi edildi.

"Niye yapmadınız 7 yıl geçti?"

Geçtiğimiz günlerde de 14 Mayıs seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmaları gölgede bırakacak açıklamalarda bulundu.

Konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağına inanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Adıyaman Samsat’ta 2017’de yaşanan depreme değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

7 yıl önce deprem oldu Samsat'ta. Orada da dediler 1 yıl sonra teslim edeceğiz diye. Niye yapmadınız 7 yıl geçti.

"Kılıçdaroğlu’nun 'Yapılmadı' dediği evlerde oturan Samsatlılar"

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda yaşamın 6 yıldır devam ettiğini açıkladı.

Ardından bugün ise iddialara yeni bir yanıt daha geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından bölgede yaşayan Samsatlıları paylaşarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yapılmadı” dediği evlerde güvenle oturan Samsatlılar" notunu ekledi.

"Kendimizi güvende hissediyoruz"

Yapılan videolu paylaşımda, depremzedeler şu ifadeleri kullandı:

*Devlet gerçekten bize söz verdi, sözünü de tuttu.



*Evlerimizden memnununuz. Evlerimiz güzel, kullanışlı. Benim gönlüm rahat, içim rahat, daha güvende hissediyorum.



*Bizim evlerimiz güzel, biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük.



*Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi konumuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı tek katlı yapıldı, insan korkuyor.



*Adıyaman depreminden sonra biz bu evlerin güvenli olduğunun farkına bayağı bir vardık zaten. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz, evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı kendimizi güvende hissediyoruz.



*Dört tane deprem oldu çok şükür bir şey olmadı.

Aynı yıl içinde evler bitirildi

Samsat’ta 2017’de 5.5, 2018’de ise 5.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 farklı depremin ardından afetzedeler için, yeni konutların yapımı için tuşa hızlıca basıldı.

Tüm afetlerde de olduğu gibi, Samsat deprem konutlarının yapımına 18 Nisan 2018’de başlandı ve 22 Aralık 2018 yılında bitti.

403 konut, hak sahibi olan depremzedelere teslim edildi.