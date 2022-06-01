Murat Kurum'dan Mansur Yavaş'a: Algı üzerinden siyaset bir yere kadar

Murat Kurum'dan Mansur Yavaş'a: Algı üzerinden siyaset bir yere kadar

Dava nedeniyle kapalı kalmaya devam eden Ankapark'la ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a çağrı geldi.

Ankara'nın Disneyland'ı olması hedeflenerek yapılan Ankapark, atıl durumda kalmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işletmeci firma arasında devam eden dava nedeniyle kapalı kalmaya devam eden parkın geleceği merak konusu.

Parkla ilgili belediyeden herhangi bir adım atılmazken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya değindi.

"Algı üzerinden siyaset yaparak bir yere kadar gidebilirsiniz"

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yavaş'a yaptığı çağrıda, "Burayı niye atıl halde bırakıyorsunuz. Açın vatandaşa; doğru, yanlış beklemenin kime ne faydası var. Algı üzerinden siyaset yaparak bir yere kadar gidebilirsiniz." dedi.

"Asıl kamu malına zarar vermek, böyle beklemektir"

Kamu malına esas zararın bekleyerek verildiğini belirten Kurum, "Orada bir proje yapılmış. Tut bir tarafından, yanlış doğru, büyük küçük. Böyle atıl bırakarak ne olacak? Asıl kamu malına zarar vermek, böyle beklemektir.” şeklinde konuştu.

"Yanlışsa gidip yıkacaksın, doğruysa sahip çıkacaksın"

Bakan Kurum son olarak, "Yanlışsa gidip yıkacaksın, doğruysa sahip çıkacaksın, kullanılır hale getireceksin. Bunlar bir değerdir." ifadelerini kullandı.