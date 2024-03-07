Murat Kurum'dan metro arızası paylaşımı: Nisanda kurtuluyoruz! Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki arıza nedeniyle yaşanan kaostan görüntüler paylaşan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'u beceriksizliğe teslim etmeyeceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul yine kaosa uyandı...

2019'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine gelmesiyle başlayan çile, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala hala devam ediyor.

İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi ikbali peşinde koşanların ihmal ettiği toplu taşıma sistemi alarm veriyor.

Üsküdar-Çekmeköy metrosu bozuldu

Bu kapsamda sabah tam da mesai saati öncesi en yoğun olduğu anlarda Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı.

İşe-okula gitmek isteyen binlerce İstanbullu yolda kaldı. Metrodan vazgeçerek farklı yollar kullanmak isteyenler, bu kez ne İETT otobüsü bulabildi ne de taksi.

Binlerce İstanbullu işine-okuluna geç kaldı.

Murat Kurum'dan paylaşım

İstanbullu bu kaosu yaşarken yerel seçim çalışmalarında konuya sık sık dikkat çeken ve yaşanan toplu taşıma zafiyetlerini ortadan kaldırma sözü veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"İstanbul’u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz"

İstanbul'un son dönemine yakışır bir sabah geçirdiğini belirten ve sabah saatlerinde yaşanan kaostan görüntüler paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı.

İstanbul bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul’u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz.

"Çilesiz, dertsiz, trafiksiz İstanbul hayal değil"

İstanbul'da yaşananlar, Kurum'un bu alandaki vaatlerini de akıllara getirdi.

Kurum, ulaşım alanında şu vaatleri İstanbullularla paylaşmıştı: