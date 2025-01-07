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Marmara Denizi'nde müsilaj, ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor...

Marmara Denizi’nin çözülmesi gereken en önemli çevre sorunlarından biri olan müsilaj, son olarak 2021 yılında görülmüştü.

Ancak son zamanlarda Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı kentlerde müsilajın izlerine rastlanmakta.

BAKAN KURUM'DAN UYARI

Bu konuyla ilgili en net uyarı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi’nin yeni aşaması olacak Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) kurulmasına ilişkin iş birliği protokolünün imza töreninde konuştu.

BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

Kurum burada yaptığı açıklamada, müsilaj tehdidini anlattı ve tüm kurumlara çağrıda bulundu.

2021 yılında sorunların çözüldüğünü ancak belediyelerin üzerine düşen sorumlulukalrı yerine getirmediği için müsilajın tekrar görüldüğünü kaydeden Kurum, belediyelerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"HERKES KENDİ İŞİNE ODAKLANMALI"

"Polemiklerle, tartışmayla Marmara Denizi'ni kurtaramayız" diyen Kurum, "Herkes kendi işine odaklanmalıdır." dedi.

"BELEDİYELER PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEDİ"

Murat Kurum, müsilaj tehdidine ilişkin şunları söyledi:

Marmara’da yaşanan müsilaj sorunuyla ilgili katılımcı çözümlerle sorunu çözmeyi başardık. Yine ilgili belediyelere sorumluluklarını anlattık. 150 noktada 7/24 saat Marmara Denizi’ni izliyoruz. Tam bu noktada Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyelere buradan çağrımızı yineliyorum. Biz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı’nı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından hayata geçirilmesi gereken projelerin hala gerçekleştirilmediğini görmekteyiz. Bunun neticesinde şu anda denizimizde 5 ila 25 metre arasında müsilajların tekrar görüldüğünü bilim insanlarımız tespit etti. Bakanlık olarak 25 Aralık 2024 tarihinde tekrar harekete geçtik.

"BU SORUNLARI BİR KEZ DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Buradan belediyelerimize diyoruz ki lütfen hep birlikte, ortak akılla koymuş olduğumuz 22 maddeden oluşan elem planını uygulayalım ve aziz milletimize vermiş olduğumuz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam anlamıyla yapmadınız. Lütfen vakit daha geç olmadan milletimize ve doğamıza vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. Bu tehditlerin tekrarlanmaması için atıksu artıma tesislerinin yapılması elzemdir. Biz müsilaj sorununu bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum, Marmara Denizi’ne bir litre bile kirli su gelmesine izin veremeyiz, vermemeliyiz.

"SÖZ VERDİĞİNİZ AKSİYONLARI YAPMAZSANIZ MARMARA'YI KAYBEDERİZ"