Murat Kurum'dan Nurdağı paylaşımı: 'Devletimiz çifte bayram yaşatıyor' Depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hızlıca yapılan köy evleri, bayramda vatandaşlara teslim edilecek. Yeni evlerini gören afetzede, "Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri silinmeye devam ediyor.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinin ardından afet bölgesinde büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, vatandaşların da barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Bu kapsamda geçici barınma merkezlerinin gölgesinde, afet konutları hızlıca yükseliyor.

Önceki doğal afetlerde olduğu gibi, bu depremlerde de afet konutlarının 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim edileceği yönünde sözler verildi.

Yükselen ve tamamlanan konutlar, verilen sözlerin tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Nurdağı'nda köy evleri tamamlandı

Bunun bir örneği de Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki köy evleri.

Bölgenin kırsal kesimi olan Mesthüyük Mahallesi'nde yöresel mimariye uygun tek katlı evler Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde hızlıca tamamlanan evler, vatandaşlara büyük bir sevinç yaşattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek

Adeta çifte bayram yaşayacak olan depremzedeler, yeni evlerine yerleşmenin heyecanını yaşıyor.

Bayram programı kapsamında 2'nci gün bölgeye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada evlerin tesliminin gerçekleşeceği törene katılması bekleniyor.

"Birlikte, el ele atlatıyoruz"

Bölgedeki çalışmaya ilişkin paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Devletimiz çifte bayram yaşatıyor!”



Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız.

"Köy evleri hızla tamamlanıyor"

Bakanlık tarafından hazırlanan videolu paylaşımda ise şu bilgiler aktarıldı:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımına başlanan köy evleri hızla tamamlanıyor.

Bugün Mesthüyük Mahallesi’ndeyiz. Burada yapımı tamamlanan köy evleri, bayramda hak sahiplerine teslime dilecek. 3+1 köy evleri, geniş bir salon, ferah bir mutfak, çocuk odası ve yatak odası ile inşa edildi.

"Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk"

Öte yandan evlerine kavuşacak olan afetzedeler ise duygularını şu ifadelerle belirtti: