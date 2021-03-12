Murat Kurum'dan öğrencilere genç istihdam müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "Yeni mezun olmuş arkadaşları çalıştırma zorunluluğunu şartnamelere yazacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen ‘Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar' adlı programa katıldı.

"GENÇ İSTİHDAM ŞARTI GETİRİYORUZ"

Programda öğrencilere müjde veren Bakan Kurum, yürüttükleri projelerde genç istihdam şartı getirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Bu çok önemsediğimiz bir proje. Bundan sonra yayınlayacağımız genelge çerçevesinde gerek belediyelerimiz gerek bakanlığımızın yapacağı projelerde TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, gayrimenkul sektörüne ilişkin genç istihdam şartını getiriyoruz.

"YENİ MEZUNLARI ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNU ŞARTNAMELERE YAZACAĞIZ"

Yeni mezun olmuş arkadaşları çalıştırma zorunluluğunu şartnamelere yazacağız. Bu sayede okuldan mezun olmuş arkadaşlarımızı projelerimizde istihdam edecek bir düzenlemeyi de yapmış olacağız. Buna ilişkin bir genelgeyi de inşallah önümüzdeki hafta yayımlayıp belediyelerimizin yine gayrimenkul sektörümüzün bu anlamda şartnamelerde zorunlu hale getirilmesini isteyeceğimiz bir düzenlemeyi de yapıyor olacağız”