Murat Kurum'dan orman yangınlarındaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Ciğerlerimiz yanıyor..

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim oluyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Bursa, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Uşak'taki meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

104 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI VEYA YIKIK

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Kurum, 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

"YARALARI SARACAĞIZ"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.



Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.



İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik.



Karabük’te 59,



Sakarya’da 12,



Bilecik’te 16,



Uşak’ta 9,



Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik.



Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız.