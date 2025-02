Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber’de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker’in sorularını yanıtladı.

Yayında, gündemin öne çıkan başlıklarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, çevre politikalarından şehircilik projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından dikkat çeken satır başları:

"KENDİMİZİ DEPREM BÖLGESİNE AİT HİSSEDİYORUZ"

"201 BİN KONUT YAPTIK" DEYİNCE İNANAMADILAR

"11 İLDE ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR İNŞAAT YÜRÜTÜYORUZ"

"TARİHİ ESERLERİMİZİ DE İHYA EDİYORUZ"

"DEVLETİNİ TAKDİR EDEN BİR MİLLETİMİZ VAR"

2 Temmuz'dan bu yana 80 kez deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdim. Hemen hemen her hafta bir ilimize gidiyorum. Her il ile hemşehriyim. Adıyaman'a da 7 veya 8 kez geldim. Hem inşaatlarımızı geziyoruz hem ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 2 çocuğunu kaybetmiş bir aileye gittim, eşinin kolu kendisinin de ayağı protez. Bize dua ediyor, bize bu zor günde sahip çıktığınız için teşekkür ediyor. Devletini takdir eden bir milletimiz var.

ÖZGÜR ÖZEL'E: "BU KONUTLARIN MAKETİNİ BİLE YAPAMAZSINIZ"

"GELİN, BİRLİKTE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPALIM DİYORUZ"

"DEPREM BÖLGESİNDE EVİ OLMAYAN KİRACIMIZ KALMAYACAK"

Yıl sonu itibarıyla 81 ilde konut projesini yapacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. İhtiyacı belirleyin bize gönderin dedik. Kiracı vatandaşlarımıza yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sayıyı biraz daha yüksek tutacağız. Evi olmayan kiracımız kalmayacak. 1,5 milyon konut yaptık bu çerçevede. 303 bin sosyal konut projemiz var. Yıl sonunda yeni projeye başlamış olacağız.



Yerinde dönüşüm her geçen gün üstüne koya koya sürüyor. Şuana kadar 907 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm rakamı tamamlandı. 39 ilçede örnek projeler yapıyoruz. İstanbul'un her ilçesinden gelen talebi değerlendiriyoruz, projeleri yapmaya devam ediyoruz. Çoğunluğun kararına uyuyoruz. Görüşüyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Her projemiz bizim referansımızı artırıyor. Yaptığımız her proje de vatandaşımızın umudunu artırıyor. Hep bi,rlikte bu işi yapmamız lazım. İstanbul'da acilen yenilenmesi gereken yüzlerce konutumuz var. Vatandaşlarımız "Yarısı Bizden" projesine başvursunlar. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Enkazın altında bir yakınınız beklemek o kadar zor ki.