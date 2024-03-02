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Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Murat Kurum, vatandaşla buluşmaları kapsamında bugün Sultangazi ilçesindeydi.

Özgür Özel'e tepki

Kurum, burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarına tepki gösterdi.

Son noktayı koydu

Özgür Özel'in İstanbul'a proje ve eser siyaseti kazandırmak için yola çıkan Kurum'u siyasetin içine sokmaya çalışmasına karşılık Kurum verdiği net cevapla konuyu bitirdi.

CHP'lilerin koro halinde saldırdığını söyleyen Kurum, bunların başını da Özgür Özel'in çektiğini söyledi.

"Benim hakkımda en son konuşacak kişisin"

Terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan Özel'e tepki gösteren Kurum, Özel'e "Benim hakkımda en son konuşacak kişisin" tepkisinde bulundu.

"Genel başkanını arkadan hançerleyen sensin"

Murat Kurum, Özgür Özel'e cevabında şunları söyledi:

Dün Gazze’ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP’yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar; İsrail’e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; koro halinde bize saldırıyor, başını da Özgür Özel çekiyor.



Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Genel başkanını arkadan hançerleyen sensin, Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen yine sen değil misin?