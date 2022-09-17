Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: Millete parmak sallamayı bırakın

Özgür Özel'in hakaretlerine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın!” dedi.

Siyasi arenada yaşanan çekişmelere bir yenisi daha eklendi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir eleştirisi, CHP kanadında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin açıklamalarında Bakan Murat Kurum’u hedef aldı.

Kurum’un “Şu an maalesef İzmir, beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır.” eleştirileri üzerine Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Kurum demiş ki; ‘İzmir, beceriksiz, liyakatsiz, işgal altındadır, İzmir’ yönetimi işgal altındadır. Hadsiz, İzmir’de nerede yönetimdeyiz biz? Büyükşehir’de, ilçe belediyelerinde, en az yüzde 60, 78, 80 oy aldığımız belediyeleri yönetiyoruz.

"Seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı"

Sen işgal altında diyorsun, yüzde 22 oyla iktidara gelmiş, yüzde 22 oyla İstanbul’u yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan, o zaman işgal denmemişte yüzde 80 oya deniyor. Nerede kaldı milli irade? Sen Tayyip Erdoğan’ın atanmışısın, sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı, zurnanın en aşağıdaki deliğisin. Sen İzmir’de muhtar olamazsın Murat Kurum, hadsiz atanmış.”

Özer’in sert çıkışının ardından Bakan Kurum sessiz kalmadı. Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Özel’in hakaretlerine yanıt verdi.

“Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel!”

Kurum yaptığı açıklamada, “Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın!

“Kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün!”

Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün!” ifadelerini kullandı.