Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi: 1 Nisan'ı bekleyin Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için adım atacaklarını bildirdi.

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Türkiye 73 gün sonra sandık başına gidiyor...

5 yıl boyunca görev yapacak isimlerin belirleneceği yerel seçim öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İBB çalışanlarını unutmadı

İstanbul'un sorunlarıyla yakından ilgilen Murat Kurum, bu aşamada İBB çalışanlarını da unutmadı.

Kurum'dan İBB emekçilerine söz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

"1 Nisan'ı bekleyin"

Murat Kurum "Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." dedi.

"Her yerde benzer şikayetler"

Murat Kurum yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: