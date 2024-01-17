Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi: 1 Nisan'ı bekleyin

Türkiye 73 gün sonra sandık başına gidiyor...
5 yıl boyunca görev yapacak isimlerin belirleneceği yerel seçim öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor.
İBB çalışanlarını unutmadı
İstanbul'un sorunlarıyla yakından ilgilen Murat Kurum, bu aşamada İBB çalışanlarını da unutmadı.
Kurum'dan İBB emekçilerine söz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.
"1 Nisan'ı bekleyin"
Murat Kurum "Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." dedi.
"Her yerde benzer şikayetler"
Murat Kurum yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin.
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