Murat Kurum'dan Salda tepkisi: Çevreci olduklarını hatırladılar

Salda Gölü'nde bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Murat Kurum, Salda Gölü'nün belli bir noktasında mevsimsel sebeplerle su çekilmesi yaşandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle Salda Gölü’nün bataklığa dönüştüğü iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ederek kaçak yapıları yıktıklarını, çöpleri ve konteynerleri kaldırdıklarını belirten Bakan Kurum, beyaz kumları korumak amacıyla araç girişlerini engelleyip, ziyaretçi sınırlaması getirdiklerini hatırlattı.

"Çevreci olduklarını hatırladılar"

Paylaşımında, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Türkiye’nin bazı yerlerinde olduğu gibi Salda Gölü'nün koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel nedenlerle gerçekleşen su çekilmesi olduğunu ve bunun insan kaynaklı olmadığını vurguladı.

“Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.” diyen Kurum, paylaşımında #SaldaHepGüzelKalacak etiketini kullandı.

Murat Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı VİDEO



"En güzel haliyle bırakacağız"

Kurum paylaşımını, “Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız.” ifadeleri ile tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak Salda Gölü ile ilgili çalışma yapmış, göl çevresindeki kaçak yapılar yıkılmış, araçların kıyıya yaklaşması yasaklanmış, ziyaretçi kısıtlaması getirilmiş ve su kalitesi iyileştirilmişti. Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra Amerikan Uzay Ajansı, Salda Gölü hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Resmi sosyal medya hesabında NASA, su altından kayaların göründüğü kesiminden Salda Gölü’nün fotoğrafını, “Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik” notu ile paylaşmıştı.

Sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin yok

Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin Salda Gölü’nün bir bölümünde suların çekilmesine yol açmasının “bataklığa dönüştü” olarak verildiği haberlerde, “çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu” iddiaları yer alırken, Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmadığı belirtilmişti.

Salda Gölü’nün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik birçok proje geliştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Salda Gölü ve çevresinde sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin vermiyor. Bakanlık, daha önce başlatılan projeleri de sonlandırdı.

Doğayla uyumlu ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildi

Salda Gölü ve çevresinde koruma tedbirleri uygulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk olarak mevzuata aykırı yapılaşmaları kaldırmış, gölde doğal dokuya zarar veren araçların girişini de ahşap bariyerler yaparak engellemişti.

Salda Gölü’nde sıfır atık yönetimini de hayata geçiren, yaptığı çalışmalar ve aldığı tedbirlerle Salda Gölü’ndeki su kalitesini iyileştiren bakanlık, alanda vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kıyı Kanunu’na uygun olarak doğayla uyumlu ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirmişti.

Atıksu Arıtma Tesisi projelendirme çalışmaları uygulama aşamasında

Salda Gölü ve havzasını korumak için Atıksu Arıtma Tesisi projelendirme çalışmalarını tamamlayan ve uygulama aşamasına getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arıtılmış atık suların yüzde 100 oranında geri kazanılmasına ilişkin bilimsel çalışmalarını da tamamladı.

Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmesi çalışmaları ise devam ediyor.

NASA’nın çalışmalarına ışık tutacak

İHA'ya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, NASA’nın Mars’tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen Salda Gölü’nün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle Metabarkodlama Projesi'ni üniversitelerle iş birliği içinde yürütüyor.

Bakanlık, doğa koruma çalışmalarıyla Türkiye’nin korunan alan büyüklüğünü toplam yüzölçümünün yüzde 9,6’sından yüzde 11,9’a çıkarmıştı.